Кроме того, ВСУ развивают контрнаступление в Харьковском направлении.

Вооруженные силы Украины успешно контратакуют в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

"На запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, осуществляя успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные о потерях российской армии в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В утренней сводке Генштаба о Запорожской области не упоминали, в то же время речь шла о перегруппировке ВС РФ на Южнобугском и Таврическом направлениях.

Кроме того, украинские войска развивают контрнаступление в Харьковском направлении и уже в течение следующих недель могут выйти на границу с Россией.

Для того, чтобы спасти ситуацию и предотвратить выход ВСУ в Белгородскую область, российские войска поспешно перебрасывают дополнительные силы под Изюм.

Это, считают аналитики из Института изучения войны, вряд ли остановит украинских защитников.

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