На сегодня остаются в плену 63 человека, в том числе 10 должностных лиц и один журналист.

В Запорожской области оккупанты уже похитили 106 граждан, в том числе 21 представителя местной власти и двух журналистов.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В Запорожской области российские военные террористы уже похитили 106 граждан, в том числе 21 представителя местной власти и двух журналистов. Сегодня остаются в плену 63 человека, в том числе 10 должностных лиц и один журналист", - отметила она.

По словам омбудсмена, основаниями для похищений является проукраинская позиция и отказ сотрудничать с оккупантами.

В частности, в пгт Акимовка Мелитопольского района Запорожской области похищен 28-летний крымский татарин Асан Аблямитов.

Накануне в дом, где он проживает, ворвалось 8 российских солдат, однако парня в то время дома не было, поэтому об обысках в доме его сообщили соседи.

"Чтобы выяснить ситуацию, Асан позвонил отцу, но ответил один из российских орков и, угрожая убить родителей, заставил Асана вернуться домой. После чего парня принудительно вывезли в неизвестном направлении. Уже второй день о нем нет никакой информации", - рассказала Денисова.

Она также рассказала, что в селе Верхний Токмак Запорожской области захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие.

Они обыскивают помещения, избивают людей, мужчин похищают и вывозят в неизвестном направлении.

По данным омбудсмена, жителям села угрожают расправой.

Денисова отметила, что такие действия российских боевиков грубо нарушают право на свободу и личную неприкосновенность граждан Украины, гарантированное в статьях 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты совершение Россией военных преступлений и нарушений прав человека в Украине", - призвала омбудсмен.

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