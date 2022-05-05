Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте.

Украинский моряк, член экипажа буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий во второй раз попал в плен русских.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Сватовчанин Евгений Семидоцкий второй раз попал в плен русских. В Сватово он работал в пожарно-спасательном отряде местной ячейки ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего чтобы помогать людям", - отметил Гайдай.

Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года.

"Евгений Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и противоправно удерживаемых в рф. На Родину он вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и рф состоялся масштабный обмен пленными", - напомнил Гайдай.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время выполнения воинского долга, верность украинскому народу и военной присяге Евгения Семидоцкого отмечено медалью "За военную службу Украине". Во время встречи глава государства Владимир Зеленский вручил президентские часы.

Напомним, оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса, обстрелянного в Попасной. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу.

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