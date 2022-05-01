Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу.

Российские оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса, обстрелянного в Попасной.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"29 апреля вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили лишь один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови. Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли, связи с водителем не было. И вот сегодня, после двух суток поисков, Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу", - отметил он.

По словам Гайдая, оккупанты заставили его говорить, что украинская власть не занимается эвакуацией людей, что "мы бросили своих".

"Ложь, которой русские только и живут. Убивают, врут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта Михаил не имел. Кадры красноречивы", - добавил он.

По словам Гайдая, также это означает, что россияне завладели школьным автобусом и могут использовать его для своих провокаций. Глава ОВА подчеркнул, что будет сделано все возможное для освобождения Панкова.

Рашисты обстреляли эвакуационные автобусы на Луганщине: что известно

29 апреля, в городе Попасная Луганской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла эвакуационные автобусы. После инцидента пропала связь с организаторами эвакуации, которые находились в транспортном средстве.

После обстрела россиянами эвакуационной колонны в Попасной пропал водитель и "гуманитарка". Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не найден, связи с водителем не было.

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