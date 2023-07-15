Жителей Энергодара агитируют переехать на другой конец планеты.

Пока страна-агрессор завозит на оккупированные территории своих граждан, местных украинцев наоборот агитируют переехать на российский Дальний Восток. Как сообщил бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, жители Энергодара находят соответствующие листовки в своих почтовых ящиках.

"Уважаемые жители Энергодара! Дальний Восток России ждет вас! Примите участие в государственной программе развития Дальнего Востока", – говорится в листовке, изданной якобы от имени Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Жителям в прошлом спокойного и благополучного украинского города предлагают в частности такие "преимущества" переезда в вымирающий край России:

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возможность выбрать любой из 11 регионов Дальнего Востока;

"подъемное" пособие в размере 240 000 рублей (около 97 000 гривен) на семью и дополнительно по 120 000 рублей (почти 49 000 гривен) на каждого члена семьи;

гарантированное трудоустройство при средней зарплате в 55 000 рублей (около 22 000 гривен).

льготные условия поступления в вузы для семей участников программы.

Депортация украинцев в Россию

В начале июля один из депутатов российского парламента Григорий Карасин признался, что с начала вторжения Россия депортировала на свою территорию около 700 тысяч украинских детей. Данная цифра вряд ли является правдивой, поскольку, согласно украинским данным, это вообще все дети, которые были до войны на территориях, попавших под оккупацию.

В то же время украинским властям известно о 27 тысячах гражданских заложников, которых удерживает страна-агрессор. По словам украинского омбудсмена, если не будет создан специальный механизм, их возвращение в ручном режиме будет длиться многие десятилетия.

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