Местное население в социальных сетях констатирует, что город переполнили россияне разных национальностей, которые ведут себя по-хамски. Говорят о нападении на девушку-подростка в автобусе.

В Мариуполе назревает "тихий бунт" из-за приезжих чужаков из России (бурятов, узбеков и других представителей нацменьшинств), которые заполонили временно оккупированный город и ведут себя там, словно хозяева.

Возмущение и истории случаев хамского поведения с их стороны выразили местные украинцы в социальных сетях. Соответствующие скрины из телеграмм-каналов опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, украинцы рассказали о случае, который произошел с молодой девушкой возрастом примерно в 16 лет в автобусе №10 (район Мирный). На нее напало "тело узкоглазой внешности": "Бросило телефон на пол, порвало наушники, а потом вообще выбросило ее из автобуса", - отмечает один из пользователей соцсети.

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Мариупольцы говорят, что есть два варианта: либо украинцев таким темпом пересажают "на бутылки", либо "дети-степей" (россияне) все же нарвутся на террор, который заслуживают.

"Даже в "чатиках" пришло понимание правды. Украинцы россиянам не нужны", - констатировал ситуацию в городе Андрющенко.

Андрющенко показал до какого состояния россияне довели центр Мариуполя

Напомним, что сегодня советник городского головы Петр Андрющенко также показал ролик с актуальным состоянием одной из центральных площадей Мариуполя (Шевченко).

В панорамном кадре видно, что из-за действий оккупантов на этой местности отсутствуют по меньшей мере 15-20 многоэтажек, в которых до начала полномасштабного вторжения еще проживали люди. Сейчас за естественной зеленью Мариуполя скрываются преступления врага по уничтожению города, указал он.

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