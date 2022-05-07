Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.

В Николаевской области сообщают о 4 взрывах на территории Вознесенского района.

Об этом информирует Telegram-канал городской власти Вознесенска со ссылкой на районную военную администрацию.

"На территории Вознесенского района было слышно 4 взрыва. Руководство РВА призывает реагировать жителей района на сигналы тревоги", – говорится в сообщении.

В то же время, на Facebook-странице Вознесенской РВА отмечается, что районная военная администрация просит граждан "быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, поскольку наш район снова подвергся атаке врага ракетными ударами".

"Поэтому как только оповестили о тревоге – нужно немедленно спрятаться в укрытие", – говорится в сообщении.

Рашисты ударили ракетами по ряду регионов

О звуках взрывов сообщали также в Одессе и Сумах. В результате обстрела последней ранен человек.

Кроме того, враг утром 7 мая выпустил ракету над Полтавщиной. К счастью, наша ПВО ее сбила.

Не смогли сбить ракету над Карловкой, в результате чего поврежден в инфраструктурный объект. Пострадавших, к счастью, нет, пожар ликвидирован.

С приближением 9 мая, которое является для агрессора одной из важнейших военных дат, всех украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги. У оккупантов нет весомых побед на фронте, поэтому они способны усилить террор мирного населения.

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