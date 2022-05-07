Территории Миропольской и Хотинской общин с воздуха обстреляла вражеская российская авиация.

На Сумщине в результате вражеского авиаобстрела ранен человек.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Авиаобстрелы на Сумщине. Территории Миропольской и Хотинской общин с днем обстреляла вражеская российская авиация", - отметил он.

По словам Живицкого, оккупанты обстреляли область ракетами "воздух - земля".

"В результате обстрела ранен человек", - добавил председатель ОВА.

Он также опубликовал фото, на котором видны обломки одной из ракет.

Напомним, что сегодня российские оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: