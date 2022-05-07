На Сумщине в результате вражеского авиаобстрела ранен человек.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.
"Авиаобстрелы на Сумщине. Территории Миропольской и Хотинской общин с днем обстреляла вражеская российская авиация", - отметил он.
По словам Живицкого, оккупанты обстреляли область ракетами "воздух - земля".
"В результате обстрела ранен человек", - добавил председатель ОВА.
Он также опубликовал фото, на котором видны обломки одной из ракет.
Напомним, что сегодня российские оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Минометное подразделение 79-й бригады уничтожило вражеский танк в капонире (видео)
- Участники разбора завалов в Мариуполе находили под домами около 100 трупов - советник мэра
- Боевики заявили, что 9 мая Луганск переименуют в Ворошиловград (видео)