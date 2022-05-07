В Одесской областной военной администрации подтвердили ракетные удары врага по городу.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире информационного телемарафона.
"Только что Одессу обстреляли из ракет. Пока точной информации, конечно, нет", - отметил он.
Братчук призвал одесситов не снимать и не выкладывать в соцсети результаты ударов.
"Враг снова показал свою подлость и несколько ракет прилетело. Все детали пока уточняются. Более подробная информация будет предоставлена через определенное время", - добавил он.
Ранее УНИАН сообщал, что 7 мая 2022 года оккупанты выпустили по Одесской области 4 крылатые ракеты.
Война в Украине:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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