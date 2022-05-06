У оккупантов нет весомых побед на фронте, поэтому они способны усилить террор мирного населения.

Гражданам Украины следует особенно внимательно следить за сигналами тревоги 8 и 9 мая. В эти дни российские оккупанты могут устроить массированные обстрелы разных населенных пунктов, чтобы усилить террор мирного населения.

Соответствующее заявление опубликовал Центр противодействия дезинформации при СНБО в официальном Telegram-канале.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила при введении комендантского часа", — написали представители Центра противодействия дезинформации.

Напомним, в МВД предупредили, что 8 и 9 мая важно избегать больших скоплений людей. По этой причине нужно отменить любые массовые мероприятия. В течение двух указанных дней правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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