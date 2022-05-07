Что сегодня происходит в Николаеве и области, узнавайте на УНИАН.

Начались новые сутки противостояния российским захватчикам. Николаев и область постоянно подвергаются атакам врага.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Николаеве и области в субботу, 7 мая:

12:32 В Николаеве действуют пункты, посетив которые социально незащищенные граждане могут получить гуманитарную помощь. Они трудятся на базе районных центров социального обслуживания. Кроме того, такие пункты находятся и в отдаленных микрорайонах города.

11:37 За сутки шестое мая в Николаевской области ранения получили 12 человек. Об этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила в своем телеграмм-канале.

10:20 Российские войска в течение шестого мая нанесли пять ракетных ударов по Николаевщине и обстреляли территорию области системами залпового огня "Смерч".

10:00 По состоянию на седьмое мая из Николаевской области эвакуировали 21063 человека.

09:49 Одесситы собрали 5 тонн воды для Николаева. Перед снабжением волонтеры установили бутылки в виде Герба Украины.

07:00 Ночь прошла спокойно, без воздушных тревог. Информация о возможных взрывах не поступала.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 мая в Николаеве прогремела серия взрывов. По информации главы ОВА Виталия Кима, есть раненые.

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