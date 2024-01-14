Оккупанты запустили две управляемые авиабомбы.

Ночью 14 января российские оккупанты нанесли авиаудары по Волчанску Харьковской области, попав по ангарам с зерном.

"Авиабомбами по сельхозпредприятию - под обстрел попало зернохранилище. Уничтожен урожай и разрушены помещения - россияне продолжают бить по гражданским объектам. В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном. Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было. К счастью, обошлось без жертв. Две управляемые авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна", - сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

Видео дня

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Враг постоянно обстреливает Харьковскую область, используя разные виды нападения.

12 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию в области, отметив, что фиксируется уменьшение вражеских атак на Купянщине, но противник продолжает накапливать силы на этом направлении. По его словам, угрозы наступления вражеского войска со стороны Белгородской области пока нет – противник имитирует активность для отвлечения внимания и запугивания, в то же время на территории РФ зафиксировали приземление самолетов Ил, на которых привезли не войска, а ракеты С-300.

У оккупантов нет сил и средств для штурма с этого направления, заверил Синегубов. В то же время он подчеркнул, что продолжаются хаотичные обстрелы исключительно гражданской инфраструктуры Харьковской области, оккупанты терроризируют население области.

Вас также могут заинтересовать новости: