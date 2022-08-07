Похищение подсолнечника или масла стало невозможным для оккупантов.

Подожженный силами сопротивления Мариуполя завод "Сателлит" до сих пор не могут погасить.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Этот маслоэкстракционный завод специализировался на переработке подсолнечника. Оккупанты собирались его украсть.

"150 тонн воды использовали оккупанты в попытке потушить завод "Сателлит", подожженный сопротивлением Мариуполя. Однако на неделе на очередном совещании мчс России признало, что потушить не могут. Похищение подсолнечника или масла невозможным из-за отсутствия необходимых реактивов", - отметил он.

По мнению Андрющенко, "Сателлит" продолжает демонстрировать, что тактика огненного сопротивления Мариуполя самая эффективная.

"Возмездие на марше", - подчеркнул он.

Как писал УНИАН, в результате действий Мариупольской группы сопротивления "Немизида" начался пожар на полях с зерном. Оккупанты не имели возможности его ликвидировать, соответственно, и украсть зерно.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе ежедневно увеличивается сопротивление российским оккупантам.

По мнению мэра Мариуполя Вадима Бойченко, оккупированный российскими террористами город будет освобожден в конце текущего года - начале 2023-го.

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