Перепуганные оккупанты открыли огонь из автоматов.

Мариупольская группа сопротивления "Немезида" передала "привет" оккупантам.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. 21:56 свист и взрыв", - написал он.

Советник мэра отметил, что испуганные оккупанты открыли огонь из автоматов.

"До сих пор думаешь что ты в глубоком тылу? Привет тебе от "Немезиды". А крови на переливание в больнице нет. Возмездие, оно уже не просто рядом. Возмездие - на марше", - добавил Андрющенко, обращаясь к оккупантам.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе ежедневно набирает обороты сопротивление российским оккупантам.

В частности, горожане расклеили наклейки с флагом Украины на всей территории города.

"Наши партизаны напоминают, что Мариуполь был, есть и будет Украиной, чтобы никто не сомневался. Отдельно передают пылкий привет оккупантам и советуют им оглядываться. Потому что "Немезида" не спит. И возмездие рядом", - писал он.

По мнению мэра Мариуполя Вадим Бойченко, оккупированный российскими террористами город будет освобожден в конце текущего года - начале 2023-го.

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