Есть вероятность, что огонь перекинется на базу оккупантов.

Вследствие действий мариупольской группы сопротивления "Немизида" начался пожар, который оккупанты не могут ликвидировать.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наша группа сопротивления "Немизида" передает очередной пламенный "привет" оккупантам. Буквально. Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей возле Мариуполя. Красиво пылает в сторону Новоазовска-Донецка", - написал он.

Андрющенко отметил, что рядом с местом пожара фортификации, склады техники с боекомплектом и минные поля оккупантов.

"Не потушить - не украсть. Надеемся, что огонь перекинется на базу мразот и будет прекрасная "бавовна", - отметил он.

Также Андрющенко показал, как пожар выглядит из села Безымянное в 15 километрах от Мариуполя.

"Возмездие уже здесь, мраzота, уже на марше. Слава Украине!",- добавил он.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе ежедневно увеличивается сопротивление российским оккупантам.

По мнению мэра Мариуполя Вадим Бойченко, оккупированный российскими террористами город будет освобожден в конце текущего года - начале 2023-го.

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