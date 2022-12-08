Российские войска круглосуточно атакуют Белогоровку.

На Сватовский и Кременской направления российские оккупанты стянули большое количество техники, пытаясь остановить наступление Вооруженных сил Украины.

"Ситуация тяжелая - Белогоровку россияне атакуют круглосуточно, постоянно обстреливают этот населенный пункт", - сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гайдай также рассказал, что в больницах на оккупированных территориях максимально избавляются от гражданских пациентов выписывают их, освобождая коечный фонд под раненых оккупантов.

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"Из медицинских учреждений, расположенных вблизи линии фронта, россияне давно вывезли оборудование. Поэтому тяжелораненых боевиков там не спасти. Их везут в сторону Луганска и не всегда довозят", - добавил он.

Ситуация на Луганщине: что известно

7 декабря в эфире информационного телемарафона представитель восточного группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что на Луганском направлении, элементом которого является Купянский направление, враг готовит контрнаступательную операцию. При этом он отметил, что ВСУ противодействуют этому наступлению в районе Сватово и других районах, где оккупанты пытаются контратаковать.

Ситуация сложная, но под контролем, сказал Череватый.

4 декабря глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что в Луганской области погодные условия способствуют украинским военным на Сватовском и Кременском направлениях. Он добавил, что надо ждать хороших новостей от Генерального штаба ВСУ.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, весной ВСУ будут в Донецке, Луганске и Севастополе.

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