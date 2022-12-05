В то же время российские оккупанты штурмуют Белогоровку и пытаются оккупировать населенные пункты возле Бахмута.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины уже находятся недалеко от Кременной.

В эфире телемарафона он заявил, что стоит ждать хороших новостей от Генштаба.

По словам Гайдая, Кремль поставил российским оккупантам задачу захватить Бахмут. Из-за этого они пытаются оккупировать все населенные пункты между ним и Лисичанском.

Видео дня

Кроме того, захватчики штурмуют Белогоровку, чтобы создать там плацдарм для наступления. Глава ОВА добавил, что шестеро пожилых людей продолжают там жить несмотря на постоянные атаки россиян. Сейчас их пытаются уговорить покинуть дома, но даже обращения их родных пока не подействовали.

Гайдай отметил, что все обещания интервентов по восстановлению коммуникаций в захваченных городах оказались мыльным пузырем. В таких населенных пунктах не работает система отопления, а электроподстанции остаются без ремонта.

Ситуация в Луганской области

Донецкая и Луганская области с начала полномасштабного вторжения стали одними из самых "горячих" направлений. Хотя россияне направили туда значительные военные силы, полностью оккупировать эти регионы им не удалось.

Недавно Гайдай сообщал, что Вооруженные силы Украины на востоке имеют успехи на Лисичанском и Кременском направлении.

С тем оккупанты планируют провести полную "эвакуацию" гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

Вас также могут заинтересовать новости: