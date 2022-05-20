СМИ написали о смерти медика-контрактника.

В России начали подтверждать гибель своих военных на острове Змеиный в Черном море.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В России начали подтверждать, когда начали хоронить своих погибших, потери на острове Змеиный. Змеебаевка не рада оккупантам!", - заявил он.

Одного из погибших на острове россиян 18 мая похоронили в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, сообщают российские СМИ.

Это военный-контрактник, 24-летний Алексей Фёдоров, который якобы выполнял функции медика.

Он из Санкт-Петербурга, но вместе с женой жил в оккупированном Крыму.

По словам его близких, он находился на одном из катеров, подбитых украинскими защитниками 7 мая. Его и сослуживцев якобы раскидало по морю, Федоров скончался после двух дней в море.

Как писал УНИАН, 14 мая Главное управление разведки Минобороны Украины информировало, что в Севастополь доставляют убитых и раненых российских военных с острова Змеиный.

"Из 40 связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись 8. Одновременно эвакуированы 10 тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе", – говорилось в сообщении.

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