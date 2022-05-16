В то же время он подчеркнул, что в море продолжают находиться российские корабли с ракетами на борту.

Вскоре на острове Змеиный могут произойти интересные события.

Об этом заявил в эфире "24 канала" представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он привел пример Харьковской области, откуда ВСУ активно вытесняют российских оккупантов. По словам Братчука, остров Змеиный является стратегическим объектом и его уже в ближайшее время могут освободить, как и Харьковскую область.

"Остров Змеиный тема очень важна. Сейчас не буду сильно комментировать. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим достаточно много интересного. Остров является на сегодня стратегическим. Это понимает и враг. Но это украинская земля и почему бы не повторить то, что было на Харьковщине", – рассказал Братчук.

Кроме того, спикер Одесской ОГА отметил, что вражеские корабли размещены на достаточно безопасном расстоянии от Одессы. Но их количество постоянно меняется, потому что идет перегруппировка.

"Они продолжают периодически выпускать ракеты, нужно пополнять запасы, поэтому они время от времени идут в Крым. К сожалению, думаю, будут возвращаться", - отметил Братчук.

Напомним, по данным украинской военной разведки, Россия хочет закрепиться на острове Змеиный, чтобы доминировать в части Черного моря.

Как сообщал УНИАН, 13 мая представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что есть данные, что Россия разместила на острове Змеином комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". Он отметил, что не исключено, что в будущем на острове разместят ракетные комплексы, которые будут позволять обстреливать территории Украины.

В разведке отмечают, что остров Змеиный - это стратегический объект, который будет использоваться в РФ для контроля всей Северо-Западной части Черноморья.

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