Битва за Донбасс, вероятно, истощит наступательный потенциал армии России независимо от ее исхода, считают в CIT.

Россия стягивает силы к Лисичанску и Северодонецку в Луганской области, вероятно, для того, чтобы попытаться взять в окружение эти города.

Об этом сообщил в эфире Радио Донбасс.Реалии аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

"Сейчас мы получаем косвенные данные о том, что концентрируются силы в районе Северодонецко-Лисичанского выступа, который российские силы, видимо, будут пытаться окружать. Через оккупированные территории Луганской области идут колонны техники: видим там технику ВДВ, Росгвардии. И судя по атакам, которые идут по всему периметру этого выступа, начиная с Белогоровки и заканчивая Попасной, они пытаются расширить наступление с перспективой выйти на трассу Лисичанск-Бахмут", – отмечает Михайлов.

Однако в целом к украинским границам и на оккупированную территорию Россия уже перебросила все силы, которые есть, констатировал аналитик группы. Битва за Донбасс, вероятно, истощит наступательный потенциал армии России независимо от ее исхода, считают в CIT.

Поэтому, по словам Михайлова, сложно подсчитать нынешние наступательные силы России в Украине, поскольку в состав батальонных тактических групп оказался меньше, чем оценивали аналитики к началу полномасштабной атаки.

"После начала вторжения в Украину было переброшено еще 10-15 БТГ, но встает вопрос, что мы считаем батальонной тактической группой? Раньше это было 800 хорошо подготовленных бойцов, а сейчас мы смотрим захваченные документы и понимаем, что этих бойцов в каждой группе хорошо, если 600, часть из них были срочниками, часть ушли в отказ. Трудно понять, что там сейчас воюет. Есть кадровые и мобилизованные из ОРДЛО, есть ЧВК "Вагнера", но подсчитать их сейчас сложно", – высказал мнение Михайлов.

По словам аналитика, пополнить потери за счет добровольных контрактов, которые сейчас пытаются заключать российские военкоматы, невозможно.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Генштаб ВСУ заявил, что российские войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, основные усилия сосредотачивая на Донецком направлении.

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