Взрывы в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Российские оккупанты обстреливают Харьков и область.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

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Синегубов сообщил, что зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстрелы идут со стороны Белгорода.

Взрывы в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - написал он.

Обстрелы Украины россиянами - детали

Вечером в четверг, 30 марта 2023 года, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу. Об угрозе атаки дронов предупредили в Киевской областной военной администрации. В то же время Харьков находится под обстрелом.

28 марта вечером в Украине раздавалась воздушная тревога из-за запуска дронов-камикадзе. В Киеве обломки одного из вражеских дронов повредили нежилое здание.

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