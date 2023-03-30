Российские оккупанты обстреливают Харьков и область.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Синегубов сообщил, что зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстрелы идут со стороны Белгорода.
Взрывы в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов.
"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - написал он.
Обстрелы Украины россиянами - детали
Вечером в четверг, 30 марта 2023 года, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу. Об угрозе атаки дронов предупредили в Киевской областной военной администрации. В то же время Харьков находится под обстрелом.
28 марта вечером в Украине раздавалась воздушная тревога из-за запуска дронов-камикадзе. В Киеве обломки одного из вражеских дронов повредили нежилое здание.