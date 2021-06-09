Потерь среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

«За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет. О всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ», – говорится в сообщении.

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Читайте такжеНа Донбассе подорвался украинский военнослужащийТак, за сутки зафиксированы следующие нарушения:

вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов:

в районе Новотошковского российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия:

неподалеку от Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов:

возле Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия.

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Автор: Катерина Шварц