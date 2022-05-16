Сейчас захватчики проводят серьезную оборонительную работу.

Российские оккупанты ночью 15 мая обстреляли ракетами Сумскую область и разрушили мост через реку Клевень.

Об этом рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире всеукраинского телемарафона.

Захватчики нанесли ракетный удар по помещению сельхозпредприятий, где находились ангары для техники. Две ракеты враг выпустил в мост через реку Клевень в Шосткинском районе.

"Разрушен полностью мост. Как мы понимаем, этот мост ведет как раз в сторону России. Очевидно они боятся того, что может быть наступление с территории Украины уже в Россию, потому что они укрепляют свои позиции, активно окапываются, минируют со своей стороны территорию и строят опорные пункты", - отметил он.

По словам Живицкого, оккупанты не формируют наступательную группировку, а наоборот - проводят серьезную оборонительную работу.

Также он отметил, что интенсивность обстрелов Сумщины возросла. Российские войска используют более тяжелое вооружение и совершают авианалеты.

Ранее сообщалось, что тероборона Харькова вытеснила оккупантов и вышла на госграницы.

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