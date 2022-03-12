Пострадало "Салтовское трамвайное депо".

Российские оккупанты не перестают обстреливать Харьков – один из наиболее пострадавших за время войны городов Украины.

На этот раз террористы обстреляли КП "Салтовское трамвайное депо".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что украинские военные продолжают держать оборону Харькова.

При этом СБУ перехватила разговоры оккупантов, из которых стало известно, что в Харькове им дали команду стрелять в гражданских, в том числе в детей.