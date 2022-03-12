Украинские военные продолжают держать оборону Харькова.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Наши украинские военные продолжают держать оборону. Российский враг не продвигается вперед, существенно сбавил темпы и теряет боеспособность", – отметил он.
По словам Синегубова, за прошедшие сутки оккупанты наносили артиллерийские и минометные обстрелы по районам Харькова, Чугуевскому району, Изюмщине, Дергачам. Всего, добавил он, 84 обстрела.
"Наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов противника, которые делали полеты, чтобы выявить позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ. Наша Тероборона, ВСУ, полиция фиксируют отдельных диверсантов, которые собирают данные о военных объектах, расположении постов и так далее. Например, вчера, во время комендантского часа, бойцы ТРО Харькова задержали на метро "Героев труда" двух лиц", – добавил он.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине от российской агрессии умерло более 200 гражданских. Среди погибших от рук оккупантов – 11 детей.
Враги заплатят за каждого пострадавшего. Мы никогда не забудем имена погибших.