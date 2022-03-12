Оккупанты не продвигаются вперед и существенно сбавили темпы.

Украинские военные продолжают держать оборону Харькова.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Наши украинские военные продолжают держать оборону. Российский враг не продвигается вперед, существенно сбавил темпы и теряет боеспособность", – отметил он.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки оккупанты наносили артиллерийские и минометные обстрелы по районам Харькова, Чугуевскому району, Изюмщине, Дергачам. Всего, добавил он, 84 обстрела.

"Наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов противника, которые делали полеты, чтобы выявить позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ. Наша Тероборона, ВСУ, полиция фиксируют отдельных диверсантов, которые собирают данные о военных объектах, расположении постов и так далее. Например, вчера, во время комендантского часа, бойцы ТРО Харькова задержали на метро "Героев труда" двух лиц", – добавил он.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине от российской агрессии умерло более 200 гражданских. Среди погибших от рук оккупантов – 11 детей.

Враги заплатят за каждого пострадавшего. Мы никогда не забудем имена погибших.

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