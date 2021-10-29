С начала суток зафиксировано 9 вражеских обстрелов.

На Донбассе в эти сутки получили ранения трое наших защитников.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины получили домедицинскую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых удовлетворительное, одного – средней тяжести", - информируют в ОС.

Отмечается, что в текущем году вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Так, враг открывал огонь по позициям ВСУ вблизи Причепиловки, Павлополя, в направлении Зайцево, в сторону Старогнатовки, возле Новотошковского.

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Кроме того, в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и Павлополь российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17. А на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Согласно сообщению, чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Автор: Инна Андалицкая