В течение 17 мая боевики 9 раз нарушили "тишину", в результате обстрела ранен один военный.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Вблизи Новолуганского враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе Песков оккупанты два раза совершили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Неподалеку Зайцевого враг вел огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Опытного – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде Новотошковского российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Прицепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - говорится в сводке.
На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.
"Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях", – информирует штаб.
Вечером, 17 мая, оккупанты обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в районе Песков из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка.
"В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от городской клинической больницы №21. Целью действий пророссийских наемников было провоцирования подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня в ответ", – отмечают в штабе.
Традиционно, обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными "вбросами".
Украинская сторона СЦКК зафиксировала данные грубые нарушения и проинформировала представителей СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди украинских военных нет.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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