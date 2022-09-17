Также вражеские войска выстраивают дополнительные рубежи обороны в районе Каланчака.

Оккупанты пытаются усилить оборону Херсона.

Об этом первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Да, мы видим это, они это пытаются делать. До Чернобаевки еще Киселевка, там необходимо еще доработать, потому что она находится в серой зоне по состоянию на сегодняшний день. Кроме того, они пытаются делать дополнительные рубежи обороны в районе Каланчака, в других громадах, они собирают там бетонные плиты, делают там укрепления и подвозят технику", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что из-за приближения подразделений Вооруженных сил Украины оккупанты перемещают в Херсон резервы. В областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Также захватчики усиливают административно-полицейский режим. Людям запрещен въезд и выезд из населенных пунктов, приближаться к переправам через реки, введен комендантский час, проводятся обыски.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.

Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.

На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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