Российские военные сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению будущего украинского контрнаступления. Они также пытаются "максимально истощить и сковать оборонный потенциал Украины".
Об этом сообщили в Military Media Center - медийной площадке Сил обороны. Отмечается, что оккупанты активизировали использование барражирующих боеприпасов.
По имеющейся информации, враг продолжает активную переброску из России в районы оперативного назначения дополнительного вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, они накапливают крылатые и баллистические ракеты, а также ударные БПЛА.
"Кроме этого российские захватчики продолжают фортификационное оборудование оборонительных позиций на временно оккупированных украинских территориях. В то же время на отдельных направлениях враг проводит наступательные действия с целью захвата новых территорий восточных регионов Украины", - добавили в Military Media Center.
Контрнаступление ВСУ
Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, когда получит некоторые поставки, которые были обещаны партнерами.
Заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Владимир Гаврилов предполагает крах России после украинского контрнаступления. Для России нет военного решения в этой войне, а наоборот - оккупантов ждет военная катастрофа, и мы это увидим в ближайшее время.
В ISW считают маловероятным, что Россия сможет решить эти проблемы с цепочкой командования в ближайшее время, что станет значимым фактором в ходе украинского контрнаступления.