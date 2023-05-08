Они продолжают фортификационное оборудование оборонительных позиций.

Российские военные сосредоточили основные усилия на подготовке к отражению будущего украинского контрнаступления. Они также пытаются "максимально истощить и сковать оборонный потенциал Украины".

Об этом сообщили в Military Media Center - медийной площадке Сил обороны. Отмечается, что оккупанты активизировали использование барражирующих боеприпасов.

По имеющейся информации, враг продолжает активную переброску из России в районы оперативного назначения дополнительного вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, они накапливают крылатые и баллистические ракеты, а также ударные БПЛА.

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"Кроме этого российские захватчики продолжают фортификационное оборудование оборонительных позиций на временно оккупированных украинских территориях. В то же время на отдельных направлениях враг проводит наступательные действия с целью захвата новых территорий восточных регионов Украины", - добавили в Military Media Center.

Контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пойдет в контрнаступление, когда получит некоторые поставки, которые были обещаны партнерами.

Заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Владимир Гаврилов предполагает крах России после украинского контрнаступления. Для России нет военного решения в этой войне, а наоборот - оккупантов ждет военная катастрофа, и мы это увидим в ближайшее время.

В ISW считают маловероятным, что Россия сможет решить эти проблемы с цепочкой командования в ближайшее время, что станет значимым фактором в ходе украинского контрнаступления.

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