Конфликт Пригожина с Минобороны РФ говорит о больших проблемах у Россия.

Конфликты между Евгением Пригожиным и Минобороны РФ указывают на высокий уровень "фракционности" российской армии, что подрывает ее способность скоординировано вести оборону. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты проанализировали всю ситуацию с заявлениями Евгения Пригожина о выводе "Группы Вагнера" из Бахмута и пришли к выводу, что российский Генштаб обладает крайне ограниченными возможностями влиять на действия нерегулярных подразделений.

"Очевидная потребность [главы Генштаба РФ] Герасимова в переговорах с подчиненными командирами и способность этих командиров принуждать его к действиям позволяют предположить, что проблемы с командной цепочкой существенно влияют на способность российских вооруженных сил проводить согласованные операции на театре военных действий", – говорят аналитики.

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В ISW констатируют, что Пригожин и Кадыров не только способны действовать автономно в управлении своими боевиками на фронте, но де-факто имеют персональный контроль над отдельными участками линии фронта.

"Эти события поднимают вопросы о способности России координировать последовательную оборонительную кампанию на всем театре военных действий", – подчеркивают аналитики.

В ISW считают маловероятным, что Россия сможет решить эти проблемы с цепочкой командования в ближайшее время, что станет значимым фактором в ходе украинского контрнаступления.

Ситуация с Вагнером в Бахмуте

На прошлой неделе владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин жестко раскритиковал российское командование за якобы непоставку боеприпасов подразделениям наемников. Он пригрозил вывести вагнеровцев из Бахмута 10 мая, если боеприпасы не поступят.

Рамзан Кадыров предложил отправить своих боевиков в Бахмут на место уходящих вагнеровцев. Пригожин с этим согласился. Однако уже в воскресенье Пригожин заявил, что поставки боеприпасов якобы возобновились, поэтому он передумал выводить "Группу Вагнера" из Бахмута.

После этого Кадыров публично раскритиковал Пригожина в достаточно хамской манере, хотя ранее считалось, что они в хороших отношениях.

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