Подбито пять вражеских полевых складов с боеприпасами, отметили в ВСУ.

Россияне продолжают пытаться взять Бахмут, за эти сутки произошло 29 боестолкновений на Бахмутском направлении.

Противник также 415 раз наносил удары из ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям, сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 8 мая.

"Шесть авианалетов произошло, 124 оккупанта в этих боях уничтожены, 164 получили ранения. Также подбит вражеский танк Т-72, две станции радиоэлектронной борьбы "Стриж" и пять полевых складов с боеприпасами", - сказал Череватый.

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Он также подчеркнул, что у россиян нет никакого "снарядного голода". В среднем враг на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях использует более 25 тысяч снарядов за сутки.

Кроме того, Череватый сообщил, что летальные потери россиян на направлении Бахмута за девять месяцев составляют 20 тысяч человек. "Речь идет о 100 тысячах потерь, из которых 20 тысяч - это летальные потери на направлении Бахмута за девять месяцев. Поэтому мы можем говорить, что это еще очень консервативный подсчет. И я думаю, что дальнейшая верификация потерь приведет только к ее увеличению", - добавил он.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты девятый месяц пытаются захватить город-крепость Бахмут Донецкой области. В городе до полномасштабного вторжения проживало примерно 70 тысяч человек.

Недавно россияне применили в Бахмуте запрещенные фосфорные снаряды. При этом спутники NASA зафиксировали сильные пожары на северо-западе Бахмута - именно там, где обороняются наши бойцы.

Командир роты ударных беспилотников 92-й отдельной механизированной бригады им. атамана Сирко Сухопутных войск ВСУ Юрий Федоренко сказал, что благодаря ударам запрещенными боеприпасами враг не получает какой-то тактический успех.

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