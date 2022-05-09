Мероприятие проведут с участием росгвардейцев и контрактников.

9 мая в Мелитополе и других оккупированных Россией городах пройдет шествие "Бессмертного полка".

Об этом сообщает военная администрация Запорожской области в Facebook.

Сейчас на временно оккупированной территории области оккупанты снимают со зданий украинскую символику.

"В военно-гражданской администрации уже предупредили всех жителей Мелитополя о том, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города. Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция "Бессмертный полк" пройдет почти на всех временно оккупированных территориях Запорожского края.

Ранее сообщалось, что в оккупированном селе на Харьковщине россияне проводят "перепись" бытовой техники.

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