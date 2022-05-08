Захватчики проверяют жилища местных жителей, хозяйственные постройки, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и учреждения социальной инфраструктуры.

В селе Боровая на Харьковщине, которое сейчас находится под контролем российских оккупантов, российские войска проводят перепись бытовой техники.

Об этом говорится в сообщении Боровского поселкового совета.

"По состоянию на 8 мая 2022 года Боровская поселковая территориальная община остается временно оккупированной российскими войсками. Количество живой силы и техники оккупантов постоянно меняется. Вражескими войсками заняты практически все населенные пункты общины. Какие-то части врага проходят через общину транзитом, другие окапываются и строят укрепления. Для мирных жителей такое сосредоточение вражеских войск несет значительные угрозы безопасности", - говорится в сообщении.

Захватчики проверяют жилища местных жителей, хозяйственные постройки, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и учреждения социальной инфраструктуры.

"Особое внимание уделяют охотникам, ищут и забирают охотничье оружие. Зафиксированы случаи, когда оккупанты проводили перепись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей и тому подобное. Какова цель такой "переписи", остается только догадываться", - отмечают в Раде.

Несмотря на отсутствие боевых действий, оккупанты несут потери тяжелой техники.

"Так, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка они решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла - два вражеских танка так увязли в иле, что их не смогли извлечь даже с помощью тяжелой техники", - говорится в сообщении.

На территории общины уже длительное время нет электричества, мобильной связи, интернета.

"Работают некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров очень ограничен. Хлеб возят из Сватово. Из разных источников поступает информация, что РФ может готовить на оккупированных территориях провокации и "постановки" 9-го мая. Просим по возможности предостеречь своих родных, которые остались в оккупации, от участия в массовых мероприятиях, чтобы избежать опасности", - отмечают в совете.

Напомним, в Измаиле памятник Суворову обложили бытовой техникой.

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