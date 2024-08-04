Наибольшую проблему россияне испытывают в бронетехнике и артиллерии.

Россияне испытывают проблему в трех ключевых ресурсах - финансах, личном составе и технике, заявил в интервью "Новинарне" ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.

"Начнем с того ресурса, которого у них больше всего - это деньги. Санкции Запада не сработали даже на треть, как надеялись. К сожалению, с деньгами у них лучше всего. Но уже выступает глава Центробанка России и кричит о том, что экономике конец. И если даже в России она об этом уже говорит - можно представить, насколько это конец", - сказал Дикий.

Он также добавил, что сейчас единственным источником средств для России остается продажа нефтегазовых продуктов. И удары Украины по российским НПЗ заметно влияют на экономические возможности РФ. По мнению Дикого, в дальнейшем такие удары будут только продолжаться.

"Второй по неисчерпаемости ресурс у них - это пушечное мясо. Казалось бы, их бесконечно. Есть очень интересные вещи. Сигнал, который заметило наше информационное поле, что московская мэрия запустила доплаты для тех, кто заключит контракт. Здесь ключевое не размер выплаты, а то, что платит московская мэрия. Этого раньше не было", - отметил Дикий.

Эксперт объяснил, что ранее российские власти пытались не трогать Москву с точки зрения мобилизации. Вместо этого они пытались набирать человеческий ресурс из отдаленных территорий РФ. Учитывая это, по мнению Дикого, сейчас у россиян есть ощутимые проблемы с набором на контракт личного состава.

"Теперь мы переходим к самому слабому ресурсу - к железу. Есть некоторые вещи, которые являются очень знаковыми, даже один факт является очень красноречивым. На фронте появились фото пушек, снятых с подбитых БМП. Это чисто партизанское оружие - так не воюют регулярные армии. Это показатель, что у них по бронетехнике и артиллерии. Если им приходится усиливать артиллерию этими пушками, снятыми с БМП", - отметил Дикий.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне Дикий также заявил, что сейчас россияне пытаются пойти ва-банк, поскольку понимают, что у них осталось не больше года. В то же время, по мнению эксперта, РФ еще может захватить ключевые города Донецкой области.

Тем временем в Генштабе сообщили о самых горячих направлениях на фронте. В частности, около трети от всех штурмов оккупанты провели на Покровском направлении. Также, горячо остается на Торецком и Купянском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: