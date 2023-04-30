Оккупантам удалось захватить несколько зданий в центре и южной части города.

Российские оккупанты добились некоторых успехов в Бахмуте. В частности, видеозаписи с геолокацией показали ограниченное продвижение россиян в юго-западной и северо-западной частях города.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). По некоторым данным оккупанты захватили медицинский колледж в центре Бахмута и Бахмутский индустриальный колледж в южной части города.

По данным аналитиков оккупанты проводили наземные атаки у дороги через Хромово, а также возле Орехово-Васильевки, Богдановки и Ивановского.

Видео дня

Кроме того, как отметили аналитики, россияне нанесли наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. По данным ISW, кадры с геолокацией показали, что под Авдеевкой действует 1454 мотострелковый полк, 9-й бригады и 14-й бригады "Кальмиус" "ДНР". А возле Вугледара якобы запечатлено оперативно-боевое тактическое соединение ""Каскад" (подразделение "ДНР").

Аналитики, ссылаясь на украинский Генштаб отметили, что российские силы все чаще отказываются от боя на Марьинском направлении из-за: значительных потерь в живой силе, отсутствия своевременной подачи боеприпасов, отсутствия средств индивидуальной защиты, приказа вести штурмовые операции без тяжелой техники и артиллерийской поддержки.

Ситуация в Бахмуте

В этом городеидут ожесточенные бои. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город и кинули на это все силы. Однако в последнее время появляется все больше данных о том, что оккупационные войска обезсилены.

Ранее на ставке у президента Украины Владимира Зеленского было принято решение не оставлять бахмут, а продолжать противостояние.

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