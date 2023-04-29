Украинские военные продолжают контролировать ситуацию.

Российским оккупантам еще далеко до захвата "дороги жизни" из Часового Яра в Бахмут. Ситуация действительно сложная, потому что россияне не оставляют попытки установить огневой контроль.

"Россияне уже несколько недель говорят о захвате "дороги жизни", как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным Сил специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии ZN.UA

При этом он отметил, что продолжаются тяжелые бои, но ситуация полностью контролируется украинскими бойцами.

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"Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и упреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше", - объяснил военный.

По его словам, к боям в Бахмуте россияне привлекают десантников, потому что "вагнеровцы" "заканчиваются".

"Россияне сейчас делают все, чтобы уничтожить максимально городскую инфраструктуру, ведь вести в застройке достаточно сложно. Это делается для того, чтобы мы не могли использовать фортификационные сооружения для построения обороны", - указал Череватый

Бои за Бахмут - что известно

Бои за город-крепость идут уже почти год. Российские оккупанты не могут захватить Бахмут, поэтому просто уничтожают все на свое пути.

Эксперт Александр Коваленко отметил, что захватчики смогли выйти по улице Освободителей Донбасса на Леваневского, замкнув "квадрат" и уперлись в многоэтажную застройку, которая находится под постоянным огнем.

29 апреля украинские пограничники сообщили, что отразили две попытки штурма оккупантов в Бахмуте.

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