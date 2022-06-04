Российское судно швартуется под погрузку металлопроката.

Российские оккупанты продолжают красть металл из захваченного Мариуполя.

Об этом он сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Прямо сейчас в акватории Мариупольского порта зашло второе судно под флагом России и швартуется под отгрузку металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры...", - отметил он.

Как писал УНИАН, 28 мая Андрющенко рассказал, что в Мариуполь зашла большая группа кадыровцев, после появления которых началась загрузка украинского металлопроката из Мариупольского порта.

Советник отметил, что не без помощи кадыровцев оккупанты нашли мариупольских специалистов для работы в порту.

Андрющенко предположил, что поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить из порта малыми партиями.

Директор Мариупольского порта Игорь Барский сообщал, что оккупанты хотят украсть металл на 170 млн долларов.

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