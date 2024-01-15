РФ запускает воздушные приманки и беспилотники Shahed для обхода украинских систем противовоздушной обороны, чтобы российские силы могли нанести успешные ракетные удары.

Российские захватчики продолжают экспериментировать и адаптировать свои пакеты ударов ракет и БПЛА по Украине, пытаясь пробить нашу ПВО. Однако украинские защитники адаптировались к вражеской тактике, а санкции ухудшают качество ракет и не позволяют РФ успешно атаковать нашу страну.

Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на российского блогера, оккупанты в последнее время атаковали Украину, используя различные типы ракет, в частности, гиперзвуковые баллистические Х-47 "Кинжал". По его словам, РФ запустила неопределенные воздушные приманки и беспилотники Shahed для обхода украинских систем противовоздушной обороны, чтобы российские силы могли нанести успешные ракетные удары.

Эксперты ISW наблюдали, как оккупанты экспериментировали с различными комбинациями ударов беспилотников и ракет, пытаясь пробить защиту украинских систем противовоздушной обороны, тогда как ВСУ адаптировались к российским ударным схемам.

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Аналитики не исключаются, что страна-террорист, возможно, наращивает усилия по получению баллистических ракет из-за рубежа, ведь при некоторых обстоятельствах, этот тип ракет может быть более успешным в поражении целей в Украине.

"14 января спикер ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил, что санкции, вероятно, ухудшат качество российских ракет. Это может еще больше помешать способности России нанести успешную серию ударов по Украине", - добавляется в отчете ISW.

Силы ПВО Украины

По словам военных, враг изменил тактику обстрела Украины, делая ставку на баллистические ракеты, которые сложно сбивать. Поэтому гражданские должны изменить свое отношение к воздушным тревогам, а власти должны увеличивать количество укрытий.

Для защиты от российских атак каждый город-миллионник в Украине должен, как минимум, иметь одну батарею ЗРК Patriot. Такое заявление сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как известно, наша ПВО хорошо работает не только против ракет и БПЛА-она сбила 12 вражеских самолетов за раз и 26 вертолетов за сутки.

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