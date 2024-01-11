Глава государства рассказал, как задержки в поставках оружия от западных партнеров влияют на гибель украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о таинственном дальнобойном оружии, которым за день сбили 26 российских вертолетов и 12 самолетов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с представителями балтийских медиа в Риге.

Глава государства рассказал о рисках затягивания странами Запада предоставления Украине необходимого вооружения. Президент сказал, что надо понимать, как помощь влияет на ситуацию на фронте, и стоит понимать риски задержки помощи. По его словам, задержка влияет, но определенно не положительно.

"Партнеры знают, что некоторое оружие, которое они нам дали, некоторое, я не буду сейчас говорить какое, но партнеры слушая понимают: некоторым дальнобойным оружием, которое нам дали, мы уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", - подчеркнул Зеленский.

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В этой связи, он сказал, что встает второй вопрос: "Да, мы вам передадим. И мы говорим: очень вам благодарим. Но есть некоторая задержка, и они пришли через три месяца".

"Я не могу пока говорить о наших потерях. Но возьмите эти потери за два года и затем разделите просто на кварталы, и поймите, сколько людей мы потеряли за те три месяца. Это как просто говорю о дальнобойном оружии или об оружии ПВО. Потому что я считаю, что дальнобойное оружие, которое уничтожало российские самолеты, которые поднимались нас бомбить - это не война. Это была наша защита. И это дальнобойное оружие - это не была атака любого - это часть противовоздушной обороны Украины, потому что мы уничтожали их, которые атаковали нас и которые контролировали полностью небо", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что задержки в поставках оружия приводят к большой гибели людей, которых убивает Россия. Также он рассказал как системы ПВО от партнеров помогают сохранять жизнь украинцев.

"От партнеров мы хотели бы, чтобы они были сугубо реалистами, и понимали, как эти сроки влияют на риски и потери, что у нас есть", - сказал Зеленский.

В этой связи, он благодарен всем партнерам за предоставление средств противовоздушной обороны, которые предоставили возможность бороться за жизнь и выживать. В частности, речь идет о главных системах противовоздушной обороны - Patriot, Nasams, Iris-T и Hawk.

"Есть еще много разных вещей, которые чем-то помогают. Но если мы говорим о серьезных ракетных ударах, там где 100 +(о поражении вражеских целей на расстоянии более 100 км - УНИАН), или о (сбитии) десятка "Кинжалов" за одни сутки, баллистика, или о сбитии дронов - 200 ударов на голову людям, детям, военным и всем, то без Patriot невозможно выжить", - сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, если бы Украине дополнительно еще дали семь таких систем, то люди в Харькове, Херсоне и Одессе не погибали бы.

"Можно с этим нормально жить? Я честно вам скажу, откровенно: я как человек, не понимаю этого", - сказал Зеленский.

Удары по российским аэродромам

Ночью 17 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, а также В Луганске прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили по аэродромам с вражеской авиацией.

Сообщалось, что в результате удара были поражены 9 вертолетов оккупантов различных модификаций. Кроме того, стало известно, что поражены спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы.

Для этих ударов впервые Украина применила предоставленные Соединенными Штатами армейские тактические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

22 декабря в полдень на южном направлении российские захватчики потеряли три истребителя-бомбардировщика Су-34. командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что серия постов под рубрикой "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продолжается.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат уточнил, что операцию спланировал командующий Воздушных сил. При этом напомнил, что ранее была другая "блестяще спланированная операция".

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