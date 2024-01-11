Оккупанты делают ставку на баллистические ракеты, которые сложно сбивать.

Враг изменил тактику обстрела Украины, делая ставку на баллистические ракеты, которые сложно сбивать. Поэтому украинцы должны изменить свое отношение к воздушным тревогам, а власти должны увеличивать количество укрытий. Об этом рассказали военные в совместном проекте ГПД и "Укринформа" "О войне".

В частности, заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что смена тактики врагом, которая предполагает отход от большого количества крылатых ракет и переход на баллистику, наблюдалась уже давно. Именно поэтому союзники увеличили поставку систем противоракетной обороны. В то же время он отметил, что люди привыкли к тому, что крылатые ракеты и "Шахеды" наша ПВО успешно сбивает, поэтому "во время тревог в городе очень много людей чувствуют себя слишком вальяжно".

Военный добавил, что людям "необходимо изменить свое отношение к воздушным тревогам, исходя из того, что враг начал больше использовать баллистических ракет для ударов по Украине".

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Со своей стороны офицер управления 12-й бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" напомнил, что Россия сотрудничает с Ираном и Северной Кореей и из этих стран массово поставляется вооружение, в том числе и баллистические ракеты в очень больших объемах.

"До Харькова баллистика долетает даже не за две минуты, за 30-40 секунд из Белгородской области. Это очень быстро, сбить практически невозможно. Людям нужно реагировать, прятаться, а второе – это уже обращение к городским властям любого города, особенно прифронтового, нужно открывать новые укрытия", - подчеркнул он.

По мнению Коваленко, цель врага - "подавить системы ПВО Украины для того, чтобы в будущем забрасывать нас банально ракетами а потом диктовать свои условия".

"Наша система ПВО будет усиливаться, в то же время и Киеву, и Чернигову нужно стирать приклад из Харькова и Херсона. В людных местах должны стоять мобильные укрытия. Сейчас это крайне актуально", - считает он.

Коваленко призвал граждан не надеяться постоянно на "железный щит" и самим заботиться о собственной безопасности. "Надо иметь собственную ответственность, понимать, где ты спрячешься, как ты будешь действовать в случае тревоги в офисе, на улице, как городская власть будет действовать, что она обеспечит для людей", – подытожил заместитель руководителя ГПД.

Какую угрозу несут ракеты из Ирана и КНДР

Как сообщал УНИАН, Иран может передать России баллистические ракеты типа "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров.

Кроме того, Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты KN-23 с дальностью выстрела до 450 км, которые могут представлять серьезную угрозу для украинской противовоздушной обороны. Как отмечают эксперты, противодействовать северокорейским ракетам можно с помощью ЗРК Patriot, но если ракетные каналы будут перегружены, KN-23 могут достичь целей.

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