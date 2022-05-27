Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине. Вследствие вражеской атаки имеются серьезные разрушения.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно. Также беспокойным оказалось и утро.
"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Имеем несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - сообщил он.
В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты обстреляли Днепровский район:
"На утро - три "прилета" в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно".
Ранее УНИАН уже сообщал, что в больнице Днепра умерла 11-летняя девочка попавшая под обстрел оккупантов в Приволье.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Не злить Путина": СМИ узнали о важном предупреждении для Киева из Вашингтона
- Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным - Зеленский
- ВСУ на юге выполнили более 100 огневых задач и уничтожили 35 оккупантов