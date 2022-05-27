Было несколько "прилетов".

Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине. Вследствие вражеской атаки имеются серьезные разрушения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно. Также беспокойным оказалось и утро.

"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Имеем несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - сообщил он.

В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты обстреляли Днепровский район:

"На утро - три "прилета" в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в больнице Днепра умерла 11-летняя девочка попавшая под обстрел оккупантов в Приволье.

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