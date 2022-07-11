Украинские воины продолжают уничтожать вражеские командные пункты и склады с боеприпасами.

Вражеская попытка наступления в направлении Марьинки полностью провалилась.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Очередная вражеская попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времивка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационных ударов в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

На Южнобугском направлении враг сосредоточивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарці, Красная Долина, Широкое, Киселевка, Партизанское, Котляреве, Посад-Покровское и Прибужское.

В Акватории Черного и Азовского морей корабельное группировки противника основные усилия сосредоточивает на поражении важных объектов военной и гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами, блокировании действий сил и средств Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы Украины.

В готовности к ракетным ударам противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Украинские воины стойко держат оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Продолжается поражение вражеских командных пунктов различного уровня и складов боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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