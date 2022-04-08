Жители оккупированного города не могут выехать, отмечает мэр.

Российские оккупационные войска, которые захватили Мелитополь, не пропустили в город гуманитарный конвой и забрали его себе вместе с автобусами и фурами. Водителям транспортных средств угрожали.

Об этом рассказал в Facebook городской голова Иван Федоров.

Из-за наглых действий россиян жители оккупированного города остались без лекарств, продуктов и средств гигиены, которых в Мелитополе нет. Люди оттуда уехать не могут.

"Стоит ли говорить, что российские оккупанты нарушают все возможные нормы международных соглашений и все существующие нормы человечности? Этот вопрос давно стал риторическим. Согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация приняла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор. Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила", - написал Федоров.

Ранее Федоров заявил, что в Мелитополе самопровозглашенная власть мародерствует под силовой поддержкой российских солдат.