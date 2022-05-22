В то же время, в течение длительного времени наступательных действий оккупанты не вели.

Российские захватчики подтягивают резервы сил и техники на Николаевском и Херсонском направлении.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

"На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. И хотя активных наступательных действий уже в течение длительного времени не ведет, имеется информация о подтягивании резервов вражеской силы и техники", - говорится в сообщении.

При этом, позиции украинских войск и населенные пункты с мирными жителями оккупанты продолжают укрывать из артиллерийского и минометного вооружения, а также реактивными системами залпового огня.

"На Николаевщине ночью была обстреляна Широковская община. В результате прямых попаданий сгорели 3 дома, пострадавших нет. Обстреливалась и Березнеговатская община. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Также ночью обстрелян Николаев, враг упорно бьет по жилым и промышленным кварталам, пытаясь разрушить легендарную несокрушимость горожан. Предварительно, 5 человек пострадало. Масштабы разрушений уточняются", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Херсонщине стабильно сложная ситуация по всей области, взрывы и обстрелы во всех районах. Местные жители информируют о минировании мостов и дорог, по которым жители региона пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию.

"В населенных пунктах территориальных общин, которые граничат с соседними областями и находятся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ. Гуманитарные коридоры оккупанты не предоставляют ни для людей, ни для подвоза воды, продуктов, лекарств", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже уничтожено более 29 тысяч российских захватчиков. "Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

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