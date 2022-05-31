Российские оккупанты идут на войну, подписывая согласие на убийство мирных украинцев.
Об этом рассказал пленный россиянин, свидетельство которого опубликовала Служба безопасности Украины.
Пленные захватчики уже не рассказывают следователям СБУ "байки" о том, что приехали в Украину на учения. Один из пленных россиян признался, что оккупанты заранее понимают, что будут убивать гражданских.
Как отмечают в СБУ, украинские защитники схватили его во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области.
"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, кое-кто написал отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахту - УНИАН) или просто уволят", – говорит пленный.
В СБУ отмечают, что оккупант решил убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме, но, вероятно, будет сидеть в украинской, если его не обменяют.
Как сообщал УНИАН, украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. После ликвидации такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.