Пленный оккупант рассказал, что захватчикам угрожают гауптвахтой и освобождением за отказ подписать рапорт.

Российские оккупанты идут на войну, подписывая согласие на убийство мирных украинцев.

Об этом рассказал пленный россиянин, свидетельство которого опубликовала Служба безопасности Украины.

Пленные захватчики уже не рассказывают следователям СБУ "байки" о том, что приехали в Украину на учения. Один из пленных россиян признался, что оккупанты заранее понимают, что будут убивать гражданских.

Как отмечают в СБУ, украинские защитники схватили его во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, кое-кто написал отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорт заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахту - УНИАН) или просто уволят", – говорит пленный.

В СБУ отмечают, что оккупант решил убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме, но, вероятно, будет сидеть в украинской, если его не обменяют.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники уничтожили крупное подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. После ликвидации такой элитной части "рядовые" российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.

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