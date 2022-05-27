В сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники.

Российские оккупанты перебрасывают из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады".

Об этом говорится в сообщении Запорожской военной администрации.

С Крымского полуострова РФ перебрасывает свои силы, не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты.

Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

Российские военные возводят третью линию своей обороны, перебрасывают подкрепление, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.

При этом, в Бердянске враг пытается убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов. А в Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта.

"Фермеры Мелитополя продают запасы зерна, поскольку боятся, что отказ отдавать зерно за бесценок оккупантам может привести к экспроприации всех запасов. Поэтому в сторону Крыма поехала колонна из 20 фур, загруженных зерном. Номера на грузовиках были закрыты", – говорится в сообщении ОВА.

Как сообщал УНИАН, 25 мая оккупанты ударили по Запорожью крылатыми ракетами. В результате этого удара погиб один человек, еще три человека были ранены. В частном секторе были повреждены 62 дома.

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