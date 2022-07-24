Состав этих комиссий не определен.

В субботу, 23 июля, руководители созданных Россией оккупационных администраций на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей Украины подписали документы о создании "избирательных комиссий".

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода".

Цель создания комиссий заключается, в частности, в обеспечении проведения так называемых "референдумов" по вхождению этих регионов в состав России.

При этом состав этих комиссий не определен. Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что комиссию будут формировать "из самых активных и неравнодушных жителей региона".

Также в субботу оккупанты объявили о создании псевдоправительства в Запорожской области. Его возглавил Антон Кольцов, бывший заместитель губернатора Вологодской области, что в 1,5 тысячи километров от Запорожья.

Напомним, Херсон и часть области, более половины Запорожской области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум" о присоединении к России, а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители Херсонщины и Запорожья пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты заявляли о планах провести "референдум" в сентябре, южане сопротивляются фейковому голосованию.

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