Антон Кольцов ранее занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области РФ.

Так называемое "правительство" оккупированной Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области Российской Федерации.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

"Правительство" Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший должность первого вице-губернатора Вологодской области", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские захватнические войска начали оккупировать Запорожскую область с начала полномасштабной войны.

В настоящее время под оккупацией остаются, в частности, города Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские захватчики издали "приказ" о депортации жителей за проукраинскую позицию. Он сравнил такие действия с депортацией крымских татар из Крыма.

Напомним, что ранее глава Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин рассказал о ситуации на захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

По его словам, захватчики завозят туда свою технику, в том числе ракетные комплексы, из которых происходят обстрелы другой стороны Днепра, территории Никополя.

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