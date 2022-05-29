Утром 29 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
По оперативным данным, оккупанты обстреляли Сумскую область около 07:35. Наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории страны-агрессора на направлении Бояро-Лежачев.
К счастью, потерь среди личного состава и техники нет. Информации о разрушениях нет.
Как сообщал УНИАН, вчера оккупанты осуществили авиаудар по приграничной территории Сумской области. В результате обстрела российским самолетом ранена женщина.
Как добавил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, в отношении раненой женщины-обломок попал ей в ногу, во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.
Сразу после обстрела сообщалось, что вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты упали за пределами населенных пунктов. При этом председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий пообещал сообщить подробности обстрела позже.