К счастью, потерь среди личного состава и техники не зафиксировано.

Утром 29 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

По оперативным данным, оккупанты обстреляли Сумскую область около 07:35. Наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории страны-агрессора на направлении Бояро-Лежачев.

К счастью, потерь среди личного состава и техники нет. Информации о разрушениях нет.

Как сообщал УНИАН, вчера оккупанты осуществили авиаудар по приграничной территории Сумской области. В результате обстрела российским самолетом ранена женщина.

Как добавил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, в отношении раненой женщины-обломок попал ей в ногу, во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.

Сразу после обстрела сообщалось, что вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты упали за пределами населенных пунктов. При этом председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий пообещал сообщить подробности обстрела позже.

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