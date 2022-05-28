Неуправляемые ракеты оккупантов попали в детсад и церковь.

В результате обстрела российским самолетом приграничной территории Сумской области ранена женщина.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

В сообщении отмечается, что российская авиация около 18 часов осуществила три пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района.

"В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное помещение и дорога", - сообщили пограничники.

Как добавил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, по раненой женщины - осколок попал ей в ногу, во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.

"Разбиты гражданские объекты: детсад в селе, церковь, частные дома гражданских людей", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сразу после обстрела сообщалось, что вражеский самолет совершил 6 пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района. Ракеты упали за пределами населенных пунктов. При этом председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий пообещал сообщить подробности обстрела позже.

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